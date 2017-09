Riesige Seifenblasen: Kinderfest im Krankenhaus

Tempelhof. Am 16. September wird im Garten vom St. Joseph Krankenhaus, Wüsthoffstraße 15, von 11 bis 17 Uhr ein großes Kinderfest gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Das Organisationsteam der Kinderklinik hat ein buntes Programm für Kinder und Erwachsene zusammengestellt. An verschiedenen Ständen können die großen und kleinen Besucher Lose ziehen, am Glücksrad drehen, Enten angeln, Dosen und Ringe werfen, Schutzengel basteln, auf eine Torwand schießen oder sich schminken lassen. Und wer sich als Nachwuchs-Mediziner versuchen will, kann sich bei „Teddy Doc“ ein Kuscheltier aussuchen, es untersuchen und verbinden. Außerdem werden ein Geschicklichkeitsparcours, eine Hüpfburg, eine Wiegenschaukel, eine aufblasbare Kletterrutsche und ein Trampolin aufgebaut. Und in einem Becken schwimmen riesige Bubble-Balls zum übers Wasser rollen. Als ein Höhepunkt der Gartenparty ist gegen 14 Uhr eine Riesenseifenblasen-Show angekündigt. Für das leibliche Wohl gibt es Gegrilltes vom Rost, Kaffee und Kuchen sowie kühle Getränke.