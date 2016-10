Berlin: Eva-Maria-Buch-Haus |

Tempelhof. Am 2. November ist von 16 bis 18 Uhr wieder der Verein „Kulturleben Berlin“ in derBezirkszentralbibliothek „Eva-Maria-Buch-Haus“, Götzstraße 8-12, zu Gast. Unter dem Stichwort „Ihr Schlüssel zur Kultur“ ermöglicht der Verein Menschen mit geringem Einkommen kostenfrei den Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Weitere Informationen und Anmeldung (erforderlich) unter 902 77 25 16. HDK