Tempelhof. In der Mediengalerie, Dudenstraße 10, findet am 1. Juli von 15 bis 18 Uhr eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Steigende Mieten in Berlin“ statt. Diskutiert wird unter anderem über den „(Un)Sinn der Fassadendämmung und wer daran verdient“ oder, wie Immobilien-Aktiengesellschaften die Mieten in die Höhe treiben. Weitere Infos: 427 10 15. HDK