Tempelhof.

Noch steht der mächtige Tannenbaum in oberbayerischer Erde. Am 30. November soll das Prachexemplar gefällt werden. Schon seit 34 Jahren leuchtet alljährlich vor dem Rathaus Tempelhof ein Christbaum als Geschenk aus dem Landkreis Cham. In diesem Jahr wird der Baum von der Gemeinde Arrach im Lamer Winkel gestiftet, kostenlos in die Hauptstadt gebracht und am 1. Dezember vor dem Rathaus am Tempelhofer Damm 165 aufgestellt.