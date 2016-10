1:1-Remis im Spitzenspiel

Tempelhof. Im Berlin-Liga-Topspiel am vergangenen Sonntag bei Stern 1900 ist die Mannschaft von Trainer Marco Wilke zu einem 1:1-Unentschieden

gekommen. Ehm brachte die Tempelhofer in der 26. Minute 1:0 in Führung, ehe in der zweiten Hälfte Sterns Mattern egalisierte (54.).



Nächstes Spiel: Sonntag im Pokal beim Köpenicker SC (12 Uhr, Wendenschloßstraße).

