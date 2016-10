27.Gedenkturnier zum Mauerfall

Auch in diesem Jahr findet nun schon zum 27. mal das Gedenkturnier zum Mauerfall statt. Das schon traditionäl gewordene Turnier des Friedenauer TSC 1886 e.V. findet in der Sporthalle Bosestr. statt. Am Wochenende vom 12 und 13 November geht es in 4 Jahrgängen um den Gesamtpokal. Folgende Vereine lassen Ihre Schützlinge in den Altersklassen der G, F ,E und D-Jugend antreten. Aus Brandenburg kommt Fortuna Babelsberg, aus Prenzlauer Berg der SV Empor, aus dem Süden der Stadt Hertha 03 Zehlendorf sowie FC Viktoria, aus dem Norden reist der Nordberliner SC an. Aus Schöneberg kommt der 1.FC Schöneberg sowie der Gastgeber aus Friedenau. In alle vier Turnieren wird jeweils der beste Torschütze sowie der beste Torwart ausgezeichnet. Alle Trainer und Betreuer entscheiden wer am Ende des Turnierwochenendes den Fairplay Pokal erhält. Der Verein der über alle 4 Turniere die besten Platzierungen und somit die meisten Punkte sammelt gewinnt den Gesamtpokal.