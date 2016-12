Croatia im Pokal-Viertelfinale

Tempelhof. Die Mannschaft von Trainer Marco Wilke musste in der vergangenen Woche gleich zweimal ran. Zunächst schlug sie am Mittwoch im Achtelfinale des Berliner Pokals den 1. FC Schöneberg 3:2 nach Verlängerung, die Tore erzielten dabei Jeckl (2) und Vincetic. Am Sonntag folgte dann in der Berlin-Liga ein 1:1 (1:0)-Remis beim TSV Rudow. Rosner glich per Kopf den 0:1-Rückstand durch Ehm aus.



Nächstes Spiel: Sonntag gegen Blau-Weiß 90 (14.30 Uhr, Friedrich-Ebert-Stadion).

