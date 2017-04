Croatia remis im Spitzenspiel

Tempelhof. Da war mehr drin für den SD Croatia als das 1:1 (0:1) gegen Stern 1900. In der hochklassigen Top-Begegnung der Berlin-Liga netzte Froelian nach einem Konter zum 1:0 für Stern ein (22.). Croatia brauchte einige Zeit, um sich davon zu erholen, dominierte aber in der zweiten Hälfte das Geschehen. Die Belohnung erfolgte schon in der 55. Minute, Camara traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich.



Am Sonntag tritt Croatia bei Al-Dersimspor an (15 Uhr, Lilli-Hennoch-Sportplatz).

Gefällt mir