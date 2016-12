Berlin: ufa Fabrik |

Tempelhof. Chinesische Übungen stärken die Gesundheit, dazu gibt es im neuen Jahr in der ufaFabrik einen Schnupperkurs in Qi Gong. Die Techniken schaffen Erlösung aus dem Alltagsstress und erfrischen Körper und Geist. Qi-Gong-Lehrerin Gudrun Chen-Wagner zeigt, wie die Körperenergien aktiviert werden. Der Schnupperkurs findet am Wochenende 14. und 15. Januar jeweils ab 10 Uhr statt. Informationen und Anmeldung in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, 75 50 30. KT