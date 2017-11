Remis im Spitzenspiel

Tempelhof. Croatia trennte sich in einem zerfahrenen Spitzenspiel in der Berlin-Liga 1:1 (0:0) vom Berliner SC. Aktürk hatte die Gastgeber in der 49. Minute in Führung gebracht, Arnst rettete dem BSC durch seinen Treffer einen Punkt (64.). Gästetrainer Wolfgang Sandhowe musste wegen Reklamierens die Trainerbank verlassen.



Da Croatia im Pokal nicht mehr dabei ist, geht es erst am 19. November bei Stern 1900 in der Liga weiter. Anstoß in der Kreuznacher Straße ist um 12.45 Uhr.

