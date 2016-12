Vincetic wird zum Matchwinner

Tempelhof. Die Mannschaft von Trainer Marco Wilke hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen TuS Makkabi einen 2:0 (1:0)-Sieg eingefahren und damit die kleine Negativserie von zwei verlorenen Spielen in Folge gestoppt. Zum Matchwinner avancierte Vincetic, der beide Croatia- Tore erzielte (20., 76.).



Die Tempelhofer bleiben in der Berlin-Liga-Tabelle auf Platz vier. Nächstes Spiel: Sonntag beim TSV Rudow (15 Uhr, Kunstrasenplatz an der Stubenrauchstraße).

