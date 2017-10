Die Vorzüge einer cleveren MLM-Software

Die Vertriebspartner interessieren sich in der Regel nicht für die Schwierigkeiten und Probleme die in der langen Prozesskette vom Auftrag bis zur Abrechnung entstehen können. Leider lassen sich immer alle Faktoren direkt beeinflussen. Eine wichtige Grundlage jedoch ist eine MLM-Software die mit intelligenten Verknüpfungen in alle Prozessbereiche eine sichere Abwicklung gewährleistet. Mit einem MLM-Software System das genau auf das jeweilige Vertriebsprojekt zugeschnitten ist, lassen sich Störquellen auf ein Minimum reduzieren. Sofern Vertriebspartner Registrierung, Vertragsabschluss, Rechnungslegung und Provisionsabrechnung Hand in Hand arbeiten, lassen sich Routineaufgaben gerade ich automatisieren. Ein MLM-Vertrieb egal ob Network oder Direktvertrieb lebt schließlich vom Massengeschäft. Die MLM-Software TQ.SUCCESS bietet so eine clevere Verknüpfung aller vertrieblichen Teilprozesse. Die TeQuWare GmbH bietet inklusive die Modifikation der Software die eine hohe Passgenauigkeit auf das jeweilige Vertriebsprojekt gewährleistet.Der Berliner Softwarehersteller bietet zudem den kompletten Betrieb und die Wartung des Softwaresystems inklusive an. Somit kann sich der Vertrieb um seine Aufgaben kümmern ohne sich mit Themen aus dem IT Bereich herumschlagen zu müssen. Auch finanziell ist das System aus Berlin überaus interessant. Entgegen dem marktüblichen Lizenzverkauf bietet die TeQuWare GmbH in einer Art Mietmodell an. In einem monatlichen Nutzungsentgelt und alle Leistungen für Betrieb Wartung und Weiterentwicklung enthalten. Zusatzkosten für Wartungsverträge oder kostenpflichtige Updates gibt es dabei nicht. Dieses Modell ist besonders für Startup Unternehmen interessant, die nicht gleich große Kapitalbeträge für die Anschaffung eines MLM-Software Systems binden können oder wollen.TeQuWare GmbHUwe FriedrichBessemerstr. 8212103 Berlin030/43401260030/43401261webmaster@tequware.deDie TeQuWare GmbH entwickelt seit 1999 Softwaresysteme im kaufmännischen und technischen Bereich. Neben CRM-Systemen und Software zur Vertriebsunterstützung für MLM Vertriebe (MLM-Software) entwickelt und vertreibt der Berliner Softwarehersteller unter anderem Anwendungen für die Zerstörungsfreie Prüfung und die Energiewirtschaft.