Trotz Fußball zum Neujahrsempfang

Tempelhof. Anfang Februar hatten die Unternehmer-Initiative Tempelhofer Damm und das Unternehmer-Netzwerk Lichtenrade zum gemeinsamen Neujahrsempfang in die ufaFabrik geladen.

Trotz des zeitgleichen DFB-Achtelfinales zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC folgten über 100 Gäste, darunter viel Bezirksprominenz und der Regierende Bürgermeister Michael Müller, der Einladung in das Fyer des Theatersaals am Teltowkanal. Nach Begrüßungsworten der beiden Netzwerkvorsitzenden Tobias Mette und Volker Mönch gab es den schon in der Einladung angekündigten „lockeren, kommunikativen Abend“ mit einem „Flying Buffet“. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Musiker Lutz Fußangel, Bernd Kuchenbecker und Ben von Poser.Die Unternehmer-Initiative Temperhofer Damm ist ein Zusammenschluss mehrerer Geschäftsleute, Anwohner, Eigentümer und Dienstleister am Gewerbe- und Wohnstandort am Tempelhofer Damm zwischen den Straßenabschnitten des Tempelhofer Feldes und dem Ullsteinhaus. Ihr Ziel ist es, die Attraktivität des Te-Damms sowohl für die Wirtschaft, als auch für das Leben, Arbeiten und Lernen in Tempelhof zu erhöhen. Das Unternehmer-Netzwerk Lichtenrade verknüpft Lichtenrader Firmen und Unternehmer, stärkt dabei die eigenen Mitgliedsunternehmen sowie den Standort Lichtenrade insgesamt. Beide Organisationen sind eingetragene Vereine.