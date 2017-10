Blick hinter die Kulissen: Film- und Fernsehakademie informiert

Tiergarten.

Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) im Filmhaus am Potsdamer Platz, Potsdamer Straße 2, öffnet am Sonnabend, 7. Oktober, von 11 bis 18 Uhr ihre Türen.DFFB-Mitarbeiter beraten zu den Studienfächern Regie, Produktion, Bildgestaltung sowie Drehbuch und gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen, in Tonstudios und in die Postproduktion.Ab Oktober beginnt das Online-Bewerbungsverfahren für die vorgestellten Studiengänge; alles dazu unter www.dffb.de/html/de/bewerbung. Kamerastudenten führen einen Teil der Kamera- und Lichtausrüstung vor.Interessierte können sich beim Tag der offenen Tür zudem über die beiden postgradualen Programme „Serial Eyes“ und „Up Grade“ sowie über das Filmnetzwerk Berlin informieren. Es hat sich zum Ziel gesetzt, Berliner Filmemacher regelmäßig zusammenzubringen. Im hauseigenen Kino werden ausgewählte Filme aus den über 200 Arbeiten eines DFFB-Studienjahres gezeigt.