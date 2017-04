Berlin: Anlegestelle Haus der Kulturen der Welt |

Tiergarten.

Auch in diesem Jahr nehmen die Berliner Stadtmission und ihr Partner, die Reederei Riedel, Interessierte auf eine etwas andere Dampferfahrt mit. "Mit Gott auf der Spree fahren" heiße, Berlin aus neuer Sicht zu erleben und überraschende Entdeckungen zu machen, versprechen die Veranstalter. Die Fahrten mit Live-Musik finden am 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September und 1. Oktober statt. Abfahrt ist immer um 11 Uhr an der Anlegestelle Haus der Kulturen der Welt, John-Foster-Dulles-Allee 10. Dort endet auch die rund 90-minütige Tour. Karten zu 13 Euro für Erwachsene und 6,50 Euro für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sowie für Gruppen ab 15 Personen zu 10,40 Euro pro Person können unter schiff@berliner-stadtmission.de oder

69 03 34 06 gebucht werden.