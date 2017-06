Sommergala der Allegro-Schule

Tiergarten.

Die Idee des Erziehers Benjamin Kunde und der Schulleiterin Bianka Flemig hat begeistert. Gemeinsam mit Mitgliedern der AG Schule im Quartier des Stadtteil-Forums Tiergarten-Süd haben sie die „Sommergala“ der Allegro-Grundschule, Lützowstraße 83-85, am 30. Juni um 18 Uhr auf die Beine gestellt. Schüler, Erzieher und Lehrer zeigen erstmals gemeinsam in Darbietungen in der mit Licht ganz besonders in Szene gesetzten Schulaula ihr musikalisches, tänzerisches und theatralisches Können. Es wirken unter anderem die Schulband, die Willkommensklassen, die Klasse 5c, die Band Zora, die AG Talentschuppen, Benjamin Kunde und Sandra Mennicke mit. Durch den rockig-poppigen Abend führt der Fernsehmoderator Tim Niedernolte. Vor Beginn der Veranstaltung und in der Pause wird aus einem lustigen Kleinbus heraus leckeres Essen gereicht. Der Eintritt kostet fünf Euro. Weitere Informationen auf www.allegro-grundschule.de