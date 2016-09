Studienmesse „Total dual“

Schöneberg.

In jedem Jahr stehen Tausende von Abiturienten vor der Frage, studiere ich nach dem Abi oder gehe ich in eine klassische Ausbildung? Der einen ist das Studium zu theoretisch, dem anderen die Ausbildung zu praktisch. Duale Studiengänge verbinden Theorie im Studium mit Praxis im Unternehmen und qualifizieren so doppelt. Auf der dualen Studienbörse“ Total dual“ am 11. Oktober in der Urania Berlin, An der Urania 17, präsentieren sich von 13 bis 17 Uhr zahlreiche Unternehmen und Hochschulen und suchen qualifizierte Bewerber. Neben der Möglichkeit, mit den Unternehmen direkt ins Gespräch zu kommen und sich gleich zu bewerben, werden auch Vorträge zum dualen Studium, Bewerbungs-Check, Kontakte zu Praxispartnern sowie individuelle Beratung angeboten. Weitere Infos unter www.total-dual-berlin.de