Urania-Valentinswoche: Die Suche nach dem Traumpartner oder kann denn Single Zufall sein?

Zwei-Tages-WorkshopWorkshop Tag I Sa, 18.02. 10 - 17 UhrErwartungen – ich sein und wunde PunkteViele suchende Singles fragen sich, woran es liegt, dass sie keinen passenden Partner finden. Ihrem Verhalten liegen dabei häufig unbewusste Muster zugrunde, die sie vor schlechten Erfahrungen schützen sollen. Dieser Selbstschutz ist auf eine Art und Weise wirksam, die nahe Begegnungen und erst recht Beziehungen verhindert. Mit Impulsvorträgen und Video-Demonstrationen beleuchtet Michael Mary in diesem Workshop die zentrale Frage: Wie kann ich einerseits verhindern, dass mir ‚so etwas‘ oder ‚so jemand‘ noch einmal passiert; andererseits jedoch nahe Begegnungen zulassen und echte Beziehungen eingehen?Workshop Tag II So, 19.02. 10 - 17 UhrSich beziehen – Flirt oder BegegnungFür den Erstkontakt mit einem potentiellen Partner kursieren skurrile Flirt-Tipps. Doch wie will ich einen Partner finden, der ‚mich‘ meint, wenn ich mich, strategisch motiviert, verstelle? Wer um ‚seiner selbst Willen‘ geliebt werden will, muss sich als die Person zeigen, die er ist. Dadurch sortiert er auf mühelose Weise die Partner aus, die nicht zu ihm passen und erspart sich ein spätes Erwachen. In dem Workshop befassen wir uns damit, wie ein erstes Date zu einer nahen Begegnung werden kann, bei der die Partner aneinander Interesse gewinnen und sich in Richtung Beziehung auf den Weg machen.Michael Mary, Paarberater, Autor, Hamburg