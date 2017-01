Urania-Valentinswoche: Sexual Healing

Sex ist die intimste Form von Kommunikation, die uns Menschen zur Verfügung steht. Kein anderer Lebensbereich bietet eine solche Vielfalt an körperlichen und seelischen Erfahrungsmöglichkeiten wie Sexualität: von absoluten Glücksmomenten über gewöhnliche Alltagsprobleme bis hin zu schmerzlichen Abgründen. Dr. Ahlers erläutert in seinem Vortrag, wie ein umfassendes Verständnis für Sexualität zu einem vertieften Bewusstsein von sexueller Kommunikation als Möglichkeit der Beziehungsführung und damit zu einer Verbesserung der Lebensqualität führen kann.Dr. Christoph J. Ahlers, Klinischer Sexualpsychologe, Leiter der Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie am Institut für Sexualpsychologie, Berlin