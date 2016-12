Ungelöster Mordfall

Berlin: 3.Mordkommission des Landeskriminalamtes |

Mitte.

Die 3. Mordkommission rollt einen 19 Jahre zurückliegenden Mordfall wieder auf und bittet um Mithilfe: Am 14. Dezember 1997 wurde die 79-jährige Anna Saße tot in ihrer Wohnung an der Adolfstraße aufgefunden. Es wird von einem Sexualmord ausgegangen, als Täter ein junger Mann vermutet. Wer hat Beobachtungen von damals noch nicht der Polizei mitgeteilt? Wer kannte einen jungen Mann, der sich nach dem Dezember 1997 sehr veränderte? Vielleicht hat sich der Täter damals jemandem anvertraut. Wer hat dazu Informationen?Hinweise an die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes, Keithstraße 30,

46 64 91 13 33, E-Mail LKA113-Hinweis@polizei.berlin.de, oder an jede andere Polizeidienststelle.