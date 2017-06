Berlin: Zoologischer Garten Berlin |

Tiergarten. Einmal mit den Wölfen heulen? Womöglich schafft man das bei der nächsten Abendführung im Zoologischen Garten. Am Freitag, 9. Juni, spazieren Besucher ab 19 Uhr zwischen Tiergehegen. Karten zu 20 Euro gibt es an den Vortragen oder kurz vor der Veranstaltung bis 18.30 Uhr zu kaufen. Treff ist am Löwentor. tsc