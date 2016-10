Alle Jahre wieder - Wir Kinder vom Kleistpark läuten die Vorweihnachtszeit ein

Mit Liedern aus aller Welt lädt die multikulturelle Kindertruppe mit

Elena Marx und der Kleistpark Band am 26. und 27. November 2016

zu Adventskonzerten in der Berliner Urania.

Pünktlich zum 1. Advent 2016 erklingen auf der Bühne der

Urania Lieder und Songs aus aller Welt,

die Familien und Musikbegeisterte zwischen 0

und 99 Jahren auf Nikolaus-Besuch, Plätzchen-Backen und das Weihnachtsfest einstimmen.

Rund 50 Kita- und Grundschulkinder der Kita am Kleistpark und der Scharmützelsee-Grundschule in Schöneberg sowie Musikschüler der Leo Kestenberg Musikschule singen und tanzen in wechselnder Besetzung seit fast zehn Jahren ca.

zweimal im Jahr auf Berliner Bühnen. Begleitet wird das multinationale Kinderensemble dabei vor, hinter und auf der Bühne von der Musikpädagogin und künstlerischen

Leiterin Elena Marx, die das Projekt ins Leben gerufen hat, und der Kleistpark Band.



Die musikalische Reise beginnt im Himmel, denn auch die Überirdischen stimmen sich

auf den saisonalen Höhepunkt, die Vorweihnachtszeit, ein: St. Martin kehrt von seinem

alljährlichen Ausflug zum Laternenumzug zurück, während sich Sinterklaas auf die

Reise mit dem Stoomboot vorbereitet. Dazwischen lassen die großen und kleinen Heiligen die Glöckchen erklingen, und tragen singend die frohe Botschaft in die Welt. Das

von Elena Marx zusammengestellte und einstudierte Repertoire setzt sich wie immer

zusammen aus Liedern, Songs und Versen aller Herren Länder. Darunter sind

deutschsprachige Klassiker wie „St. Martin“ und „Lasst uns froh und munter sein“, aber

auch hierzulande weniger Bekanntes wie das spanische „Los peces en el rio “ oder

das israelische Volkslied „Hevenu Shalom Alechem“, mit dem der traditionelle Friedenswunsch auf den Weg gegeben wird. Und natürlich muss erst der „Nussstrudel“

gebacken werden, bevor am Ende allen „Merry Christmas“ gewünscht werden kann.

Die Arrangements stammen von Jens Tröndle und dem niederländischen Konzertpianisten Niek van Oosterum.

Ein besonderes Vorweihnachtsgeschenk für die Zuschauer ist in diesem Jahr die Einbindung des Klingenden Museums. Von 14.30-15.30 können die kleinen Konzertbesucher unter Anleitung von Musikpädagogen verschiedene Instrumente im Foyer ausprobieren.

Wir Kinder vom Kleistpark e.V. Wir Kinder vom Kleistpark e.V. sind aus einer Kooperation der Schöneberger Kita am

Kleistpark, der Schöneberger Scharmützelsee–Grundschule, der Leo Kestenberg Musikschule und Elena Marx hervorgegangen. Neben der musikalischen Bildung von

Kindern wird durch tägliches gemeinsames Musizieren und Singen von internationalen

Liedern und Tänzen das Miteinander der Kinder unterschiedlicher Herkunft gefördert.

Das Zusammenwirken der Kinder und Erwachsenen vieler Nationen zeigt, dass Vielfalt

Spaß macht und kulturelles Miteinander von frühen Kindesbeinen an stattfinden kann.

„Es geht um Wertschätzung. darum zu sagen: Schön, dass Du da bist, ich finde es interessant, was Du mitbringst.“ (Elena Marx)

Veranstaltet werden die Konzerte vom Trägerverein Wir Kinder vom Kleistpark e.V.,

die CDs werden von Jens Trödle produziert und vom Berliner Label fünfton herausgebracht. Was vor sieben Jahre als kleine Erinnerung für die Kinder, die bei Elena Marx

in der Kita am Kleistpark und in der Scharmützelsee-Grundschule musikalische Früherziehung und Musikunterricht erhielten, gedacht war, entwickelte sich schnell zu einem Verkaufsschlager: mittlerweile sind bereits fünf Kleistpark-CDs herausgekommen.



2017 feiern die Kinder vom Kleistpark ihr zehnjähriges Bestehen. Das Jubiläum wird

unter anderem mit einer neuen CD gefeiert, die voraussichtlich im Frühjahr 2017 erscheinen wird.

Konzertdaten

26. und 27. November 2016, 16.00 Uhr

Alle Jahre wieder

Familienkonzert in der Urania

An der Urania 17, 10787 Berlin-Schöneberg



Tickets

karten@wirkindervomkleistpark.de zzgl. einmalig 5 € Vorverkaufsgebühr

www.eventim.de, zuzüglich ca. 30% Vorverkaufsgebühr

Urania: An der Urania 17, 10787 Berlin

Akazienbuchhandlung: Akazienstr. 26, 10823 Berlin

RiesenKlein und KlitzeGroß: Eisenacherstr. 78, 10823 Berlin