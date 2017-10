Betrüger und Herzensdieb

Tiergarten.

„Homme fatale“ ist der rätselhafte Herren-Rebell, der Außenseiter, der Charmeur und Betrüger, Teufel und Herzensdieb. Der Deutsch-Niederländer Sven Ratzke widmet sich in seiner Musik-Show diesem Phänomen mit absurd komischen Geschichten und grandioser Musik am 19. Oktober um 20 Uhr im Tipi am Kanzleramt an der Großen Querallee. Karten zum Preis von 24,50 bis 29,50 Euro, ermäßigt 12,50 Euro gibt es im Internet auf unter www.tipi-am-kanzleramt.de