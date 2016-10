Debüt im Deutschlandradio Kultur: Das Trio Gaspard gastiert in der Philharmonie

Tiergarten. Das Trio Gaspard ist eines der vielversprechendsten jungen Ensembles der Kammermusik.

Am 14. November werden die drei Musiker aus Griechenland, England und Deutschland bei ihrem "Debüt im Deutschlandradio Kultur" das Berliner Publikum begeistern. Jonian Ilias Kadesha (Violine), Vashti Hunter (Violoncello) und Nicholas Rimmer (Klavier) gründeten das Klaviertrio vor sechs Jahren. Seitdem haben sie mehrere wichtige internationale Wettbewerbe für Kammermusik gewonnen. Bejubelt wurden ihre Konzerte bereits in Deutschland, Frankreich, England und Österreich.Im Kammermusiksaal der Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, wird das Trio am 14. November Werke von Beethoven, Schubert und Ravel zu Gehör bringen. Aber auch ein Stück eines zeitgenössischen Komponisten, des Briten Mark-Anthony Turnage, steht auf dem Programm. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.