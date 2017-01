Die Museen sagen Danke

Tiergarten.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beteiligt sich mit ihren Museen am Aktionstag „Berlin sagt Danke!“. Damit wird das ehrenamtliche Engagement der Berliner bei der Hilfe für Flüchtlinge honoriert. In Tiergarten bietet das Musikinstrumenten-Museum an der Ben-Gurion-Straße am 29. Januar von 13 bis 17 Uhr freien Eintritt und die Teilnahme an einer Führung mit Klangbeispielen. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter www.berlin-sagt-danke.de