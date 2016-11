Ein Goethe für Seoul

Tiergarten.

Eine sechs Meter große Nachbildung der Marmorskulptur Goethes im Großen Tiergarten, die der Bildhauer Fritz Schaper 1880 geschaffen hat, ist auf dem Weg nach Seoul. In Bronze gegossen hat das Standbild des Dichterfürsten die Berliner Skultpurengießerei Knaak. Auftraggeber ist der südkoreanische Unternehmer Shin Kyuk-Ho. Der 94-jährige will seinen neuen Firmensitz mit dem Goethe-Denkmal schmücken. Shin Kyuk-Ho ist Goethe-Fan, was schon der Name seines Mischkonzerns verrät: Er heißt „Lotte“ nach der Hauptfigur im Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“.