Eingeschränkte Dauerausstellung

Berlin: Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung |

Tiergarten.

Die ständige Ausstellung des Bauhaus-Archivs und Museums für Gestaltung, Klingelhöferstraße 14, ist in ihrem bisherigen Umfang nur noch bis zum 27. Februar zu sehen. Grund sind Vorbereitungen für die geplante Erweiterung des Museums sowie Sonderausstellungen. So zeigt das Bauhaus-Archiv ab dem 22. März die Schau „Jasper Morrison – Thingness“ und ab 11. Oktober „Licht! Fotografie am New Bauhaus Chicago“. Bauhaus-Liebhaber können weiterhin vom 1. März bis 9. Oktober zentrale Werke aus der Sammlung in der Sonderausstellung „Bauhaus in Bewegung“ besuchen.