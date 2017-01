Familienkonzert: Michel aus Lönneberga

MICHEL AUS LÖNNEBERGA ist eine (sehr lebendige!) musikalische Lesung nach Astrid Lindgrens Kinderbuch-Klassiker – mit original schwedischer Volksmusik, eigens für dieses Programm arrangiert von Andreas Peer Kähler und gespielt von der MICHEL-COMBO (Violine, Blockflöte/Klarinette, Akkordeon, Kontrabass)*. Im Verlauf der Aufführung kommt dem „Michel-Lied“ besondere Bedeutung zu, weil es immer dann gesungen wird, wenn Michel wieder einmal Unfug gemacht hat …Als besonderes Highlight dieser Vorstellung sind die Kinder in Begleitung ihrer (Groß)eltern eingeladen, ab 14.00 Uhr eigenhändig und unter fachlich versierter Anleitung der „husmor“ der Schwedischen Viktoria-Gemeinde Zimtschnecken zu backen, die dann nach der Aufführung zusammen verspeist werden dürfen. Wir danken dem Catering Service Streubel für die freundliche Unterstützung dieser Aktion!Dauer: ca. 60 Min. ohne Pause (Konzert) Ab 5 JahrenEintrittspreise: Kinder bis 11 Jahre: 9,00€ / Normalpreis: 14,00€ (erm. 12,00€) / Urania-Mitglieder:12,00€ Karten an der Urania Tageskasse oder *zzgl. VVK-Gebühr bei reservix.de.Reservierte Karten können bis eine Woche vor Veranstaltungstermin abgeholt werden. Danach gehen sie automatisch in den Vorverkauf zurück. Termin– und Programmänderungen vorbehalten.Mit Zimtschnecken backen ab 14.00 Uhr.