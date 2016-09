Tiergarten.

25 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Moskau und Berlin feiert das Wintergarten Varieté-Theater, Potsdamer Straße 96, mit einer deutsch-russischen Travestie-Gala am 10. Oktober, 20 Uhr. Mit „From Moscow to Berlin“ wird eine „regenbogenbunte Show“ versprochen. Karten ab 15 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühren gibt es unter588433 oder www.wintergarten-berlin.de sowie an allen bekannten Vorverkaufskassen.