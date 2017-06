Furioser Steptanz aus Australien

Tiergarten.

Fünf furiose australische Steptänzer feiern noch bis zum 30. Juli ihre Deutschland-Premiere im Tipi am Kanzleramt an der Großen Querallee. The Tap Pack mit Sean Mulligan, Ben Brown, Jesse Rasmussen, Tom Egan und Jordan Pollard singen, tanzen und unterhalten auf höchstem Niveau. Eintrittskarten für die Show mit Livemusik kosten 24,50 bis 34,50 Euro, ermäßigt 12,50 Euro. Karten gibt es unter39 06 65 50 oder per E-Mail tickets@tipi-am-kanzleramt.de , an der Vorverkaufskasse montags bis freitags von 12 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen von 15 bis 17.30 Uhr und an der Abendkasse montags bis sonnabends ab 18.30 Uhr, sonntags ab 17.30 Uhr. Die Show beginnt werktags um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr.