Galerietour Nummer drei

Schöneberg.

„Südlich der Potsdamer Brücke tut sich was“, wissen die Kiezkulturexperten Sibylle Nägele und Joy Markert. Immer mehr Galerien siedeln sich in der Potsdamer Straße an: In Haus Nummer 58 ist es die Galerie Born Berlin, in Nummer 68 befindet sich die Circle Culture Gallery, gegenüber liegen gleich mehrere Galerien. Nägele und Markert laden ein zu einer dritten Galerietour, einer Veranstaltung der Museen Tempelhof-Schöneberg, am 18. Februar. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Galerie Loris, Potsdamer Straße 65. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Darum wird um eine Anmeldung unter902 77 61 63 oder Museum@ba-ts.berlin.de gebeten.