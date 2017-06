Großpandas im Berliner Zoo

Berlin: Zoo Berlin |

Tiergarten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping werden persönlich anwesend sein, wenn Anfang Juli – der genaue Termin steht noch nicht fest – Berlins Zoodirektor Andreas Knieriem die neue Panda-Anlage im Zoo eröffnet. Die Hauptstadt ist derzeit die einzige Stadt in Deutschland, die Riesenpandas in ihrem Zoo zeigen kann. Das Weibchen Mengmeng und das Männchen Jiao Qing hat Direktor Knieriem im Panda-Reservat Chengdu ausgesucht. Sie werden in diesem Monat eingeflogen. Bis zur feierlichen Eröffnung ihrer Anlage leben die beiden im von der Öffentlichkeit abgeschirmten Innengehege.