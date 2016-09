Hommage an Benny Goodman

Tiergarten.

Vor 30 Jahren starb einer der populärsten Vertreter des Swing, Benny Goodman. Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra erinnern gemeinsam mit Dan Levinson aus New York an den Ausnahmekünstler. Am 18. Oktober um 20 Uhr erklingen Goodmans größte Hits, aber auch einige unbekanntere Perlen im Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96. Karten ab 34 Euro zuzüglich Gebühren gibt es unter58 84 33 oder unter www.wintergarten-berlin.de sowie an Vorverkaufskassen.