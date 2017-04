Horn, Bein, Elfenbein

Berlin: Kunstgewerbemuseum |

Tiergarten. Das seit Januar wegen des geplanten Umzugs in das Humboldt Forum geschlossene Dahlemer Museum für Asiatische Kunst zeigt in einer Sonderausstellung im Kunstgewerbemuseum am Matthäikirchplatz eine Auswahl seiner Bestände. Die Präsentation wird bis November in den Bestand des Kunstgewerbemuseums vollständig integriert sein und voraussichtlich bis April 2019 gezeigt. Auf der ersten Etappe „Vis à vis. Asien trifft Europa“ ab 12. Mai geht es um Horn, Bein und Elfenbein. Im Mittelaltersaal des Kunstgewerbemuseums werden Kunstwerke gegenübergestellt, die zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert auf dem indischen Subkontinent und in Europa geschaffen wurden. Das Kunstgewerbemuseum ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht, ermäßigt vier Euro. KEN