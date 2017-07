Jenseits etablierter Galerien: Künstlermesse "Artessenz"

Tiergarten.

Der August naht und damit eine neue Ausgabe der bekannten Berliner Open-Air-Künstlermesse „Artessenz“ unter der Kuppel des Sony Centers am Potsdamer Platz. Vom 4. bis 6. August bieten 45 Künstler rund 3000 Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Fotografie zum Kauf an. Die Künstler sind persönlich vor Ort. Einen Eindruck kann man sich schon vorab unter www.art-essenz-berlin.de verschaffen. Die Messe ist am 4. und 5. August von 14 bis 22 Uhr und am 6. August von 12 bis 20 Uhr geöffnet.