Märchenhafte Weihnachtsabenteuer im Sony Center zu entdecken

...so fangen alle Weihnachtsmärchen an.Wollen Sie mit Ihrer Familie in Berlin ein Märchen erleben?Dann machen Sie sich auf in das! Unter dem illuminierten Dach desistangesagt! Eine blaue Glocke schmückt die Mitte des Centers....hier spielt sich einab, und das jeden Abend!Pünktlichfängt es im Zentrum desan zu glitzern, tausend Lichter und Kugeln blinken inEine Fee im zauberhaften Engelskostüm schwebt hinein und verzaubert groß und klein. Mit ihrem Zauberstab tanzt sie nach stimmungsvoller Musik durch die Glitzerwelt und zündet die Lichter an.machen das Spektakel perfekt. Jetzt sieht es aus als wenn es schneit im Sony Center.Das Finale bildet ein kleines Feuerwerk, Fontänen sprühen und Raketen krachen.Die Fee schickt uns mit einem Hauch von „Sand“ einen „Gute-Nacht-Traum-Gruß“ zu.Danach können sich Erwachsene und Kinder mit ihr fotografieren lassen, um den Zauber mit nach Hause zu nehmen....täglich Montag bis Donnerstag von 17-20 Uhr, Freitag und Samstag von 16:00-21:00 Uhr. Sonntag bis 20 Uhr. Am 12.12., 13.12.,14.12. und 24.12. finden keine Shows statt.