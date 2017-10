Museum feiert 150. Geburtstag

Berlin: Kunstgewerbemuseum |

Tiergarten.

Das Kunstgewerbemuseum am Kulturforum am Matthäikirchplatz feiert in diesem und im kommenden Jahr sein 150-jähriges Bestehen mit mehreren Ausstellungen. Den Anfang macht die Schau „Form Follows Flower. Moritz Meurer, Karl Blossfeldt & Co.“. Gewidmet ist die Schau Moritz Meurer (1839-1916), dem ersten Lehrer der Kunstgewerbeschule, die dem Museum ursprünglich angegliedert war, und Karl Blossreldt (1856-1932). Der Fotograf war Meurers Assistent. Arbeiten von Studenten der Universität der Künste und von zeitgenössischen Designern spannen den Bogen in die Gegenwart. Zu sehen bis 14. Januar dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende 11 bis 18 Uhr.