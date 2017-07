Neue Kuratorin für's Bauhaus

Berlin: Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung |

Tiergarten.

Esther Clever folgt als Kuratorin am Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung auf Klaus Weber, der in den Ruhestand geht. Clever, eine Designexpertin, die bis 2010 in den Niederlanden wirkte und zuletzt als Kustodin für angewandte Kunst und Design bei der Klassik-Stiftung Weimar beschäftigt war, will in Berlin ihren Arbeitsschwerpunkt auf Design, Digitalisierung und Wissensvermittlung legen. Esther Clever kennt sich zudem bestens mit der Planung von Museumsneubauten aus. Das wird sie in ihrer neuen Position brauchen, denn anlässlich des 100. Gründungsjubiläums des Bauhauses 2019 wird das bestehende Gebäude an der Klingelhöferstraße denkmalgerecht saniert und durch einen Museumsneubau erweitert.