Rainald Grebe kommt ins Tipi

Tiergarten.

Vielleicht geben er und seine Kapelle ihre Weltklasse-Hymne „Brandenburg“ zum Besten. Auf jeden Fall kommen Rainald Grebe und „Die Kapelle der Versöhnung“ für ein „Wigwamkonzert“ vom 1. bis 5. August ins Tipi am Kanzleramt an der Großen Querallee. Zu erleben gibt es ab 20 Uhr alte und ganz neue Ideen, musikalische Kleinode und kabarettistische Großtaten. Karten ab 29,50 Euro sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr unter www.tipi-am-kanzleramt.de erhältlich. Ermäßigte Eintrittskarten zu 12,50 Euro gibt es nur an der Abendkasse.