Schriftbild und Bilderschrift

Berlin: Kunstbibliothek |

Tiergarten. Die Kunstbibliothek am Kulturforum zeigt ab 3. März die Sonderausstellung „Schriftbilder – Bilderschrift. Chinesisches Plakat- und Buchdesign heute“. Die Schau, die im Sommer 2016 im Museum Folkwang in Essen zu sehen war, gewährt mit 150 Plakaten von rund 50 Designern sowie 50 Büchern auf höchstem künstlerischem Niveau einen ersten umfassenden Einblick in die junge Grafikdesignszene in China und Hongkong der vergangenen zwei Dekaden. Die Ausstellung wird am 2. März um 19 Uhr eröffnet und dauert bis zum 28. Mai. KEN