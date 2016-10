SILVESTERKONZERT: JOHANN STRAUSS GALA in der Philharmonie Berlin

DO | 29.12.16 | 20.00 UHRSILVESTERKONZERT | JOHANN STRAUSS GALAmit Werken von J. Strauß (jr.), C. Gounod, W.A. Mozart, P. Tschaikowski u.a.Bekannte Arien aus Operetten, sowie Walzer, Märsche, PolkasAnima Musicae OrchestraVilija Kuprevičienė | SopranHeute Abend ergründen wir gemeinsam die verschiedenen Facetten des genialen Komponisten Johann Strauß jun.. Das Anima Musicae Orchestra und die preisgekrönte Sopranistin Vilija Kuprevičienė werden Sie in die Welt des Johann Strauß jun. geleiten. „An der schönen blauen Donau op.314“, „Wiener Blut“ und die „Tritsch-Tratsch Polka op.214“, sind nur einige Werke des Walzer- und Polkakönigs, die heute Abend erklingen. An der schönen blauen Donau oder auch der Donauwalzer ist nicht nur die österreichische Hymne der Herzen, sondern auch eines der meistgespielten Werke der Welt, seit seiner Komposition in 1866. Traditionell erklingt es zum Jahreswechsel auf allen österreichischen Radiostationen und gehört ins Programm jedes guten Neujahrskonzerts. Die Tritsch-Tratsch Polka ist eine von Johann Strauß jun. populärsten Schnellpolkas, komponiert im Jahr 1858, inspiriert von einem Konzertsommer in Pawlowsk, sind die osteuropäischen Einflüsse unüberhörbar. Dazu werden auch verschiedene Werke Charles Gounods, Wolfgang Amadeus Mozarts, Florian Hermanns, Pjotr Tschaikowskis und Sergei Rachmaninows gespielt. Lassen Sie sich von der Ouvertüre der Nussknacker-Suite, Juliettes Arie „Je veux vivre“, Rachmaninows „Ne poi, krasavitsa, pri mne“, Herrmanns „Otschi tschornyje“ und Mozarts „Motette Exultate Jubilate“ den Abend verschönern.Ticketpreise 35/31/26/21/16 € zzgl. VVK-GebührErmäßigung für BerechtigteVorverkauf: www.ticketmaster.de 01806 999 0000 |www.eventim.de 01806 570070 | www.reservix.de | www.classictic.de | www.concert-media.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Die Abendkasse öffnet 1 Std. vor Konzertbeginn (Änderungen vorbehalten)Direkte Links zum Vorverkauf:EventimReservix