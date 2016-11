Solidarisches Mitsingkonzert

Tiergarten.

Zu einem solidarischen Mitsing- und Symphoniekonzert für Geflüchtete und Erwerbslose lädt die Orchestra & Choral Society (ORSO) am 28. November um 20 Uhr in die Berliner Philharmonie in der Herbert-von-Karajan-Straße 1 ein. Zu hören sind die 9. Symphonie von Antonin Dvorak „Aus der neuen Welt“ und die 1. Symphonie von Ralph Vaughan Williams „A Sea Symphony“. Tickets zwischen 27 und 57 Euro (erm. 13,50 bis 28,50 Euro) können unter31 16 26 00 oder auf www.orso.berlin bestellt werden.