Tiergarten. Was treiben Fische eigentlich in Dunkeln? Teilnehmer einer Taschenlampen-Tour im Aquarium können es aus erster Hand erfahren. Am Donnerstag, 12. Januar, ab 18 Uhr folgen die Beobachter einem Zoo-Guide und lassen sich im Licht ihrer Lampen Wassertiere zeigen, die erst nach der Dämmerung ihre Höhlen verlassen. Tickets kosten 20 Euro pro Person und sind an allen Zookassen und im Aquarium erhältlich. tsc