Unsere arktische Zukunft

Tiergarten

. Anlässlich der Ausstellung „Our Arctic Future“ des Dänischen Naturkundemuseums im Felleshus, dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften, zeigt der Nordische Filmklub am 4. November, 19 Uhr, in der Rauchstraße 1 den Film „The Expedition to the End of the World“ über die Forschungsreise eines Teams aus Künstlern und Wissenschaftlern in den Nordosten Grönlands und zu seinen schmelzenden Eismassiven; im Gespräch: Volker Rachold, Geologe am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung Potsdam. Der Eintritt ist frei; info@nordischebotschaften.org