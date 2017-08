Unwelttheaterprojekt Parlament der Fische - Vormittagsvorstellung

Internationales Umwelt-Theater-Projekt gastiert in Berlin

Am 20. September finden die nächsten Aufführungen des internationalen Umwelt-Theaterstücks Parlament der Fische im Berliner Jugendkulturzentrum Pumpe statt.

Mit unserem Umwelt-Theater-Projekt möchten wir Menschen mit den Mitteln des Theaters emotional wie rational erreichen und sie aktivieren, sich in ihrem nahen Umfeld für den Schutz von Gewässern, für die Vermeidung von Müll im Wasser und für ein aktives Handeln gegen Wasserverschmutzung zu engagieren.

Kernstück des Projektes ist die Entwicklung eines Theaterstücks für Menschen ab 8 Jahren und ihre Familie, bei dem neue Formen der Ansprache und eine unkonventionelle Herangehensweise bei der Vermittlung komplexer Umweltthemen eingesetzt werden. Neben professionellen Schauspielern werden Kinder, die im Vorfeld an einem Unwelt-theater-pädagogischen Workshop teilgenommen haben, mitwirken.

Aufführungen im Jugendkulturzentrum Pumpe

Am Mittwoch, den 20. September 2017 finden die nächsten Aufführungen des Theaterstücks im Jugendkulturzentrum Pumpe in der Lützowstraße 42, 10785 Berlin statt. Die Vorstellungen beginnen um 11 und 16 Uhr. Die Tickets kosten 8€ (regulär) bzw. 5€ (ermäßigt) und können via Email (elisabettaciufegni@gmail.com) reserviert werden.

Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Bildung und Forschung, Prof. Dr. Johanna Wanka und ist offizieller Partner des Wissenschaftsjahrs 2016-17 Meere und Ozeane. Förderer sind die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und die Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin.

Weitere Informationen: www.theparliamentofthefish.com

www.facebook.com/TheParliamentOfTheFish