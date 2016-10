Varieté der Luftkünstler

Tiergarten.

Berlin ist zum ersten Mal Treffpunkt internationaler Luftartisten, Vertikal- und Trapezkünstler. Das ist Anlass für den Artistik-Verein zur Überwindung der Schwerkraft und die Eventagentur „Maulhelden Büro“, zu einer besonders luftigen Gala in das Wintergarten Varieté, Potsdamer Straße 96, einzuladen. Gezeigt wird am 24. Oktober ab 20 Uhr die Show „Best of Aerial Arts“. Moderator ist Maulhelden-Chef und Kabarettist Arnulf Rating. Für stockenden Atem sorgen Penelope Hausermann aus Frankreich, Ben Brown aus Großbritannien, Carmen Küster und Ana Jordao aus Deutschland, Emiliano Ron aus Spanien sowie Isabelle Schuster aus Belgien. Eintrittskarten zwischen 13 und 40,50 Euro sind unter58 84 33 oder per E-Mail an tickets@wintergarten-berlin.de erhältlich.