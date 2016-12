Werkschau der Preisträgerinnen

Berlin: Haus am Lützowplatz |

Tiergarten.

Das Haus am Lützowplatz, Lützowplatz 9, zeigt bis 8. Januar Arbeiten der Meisterschülerpreisträgerinnen des Präsidenten der Universität der Künste 2016. Es sind Ayami Awazuhara, Aliénor Dauchez und Marlen Letezki. Der Preis wurde bereits am 2. Juni vergeben. Eine Fachjury wählte die drei Preisträgerinnen aus einer Ausstellung von neun Nominierten aus. Sie waren Anfang Juni in der Quergalerie der UdK Berlin zu sehen. Der Eintritt zu der Schau am Lützowplatz ist frei. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.