Tiergarten.

Alter schützt vor Torheit nicht. Drei uralte Freundinnen gründen eine Wohngemeinschaft. Was die Drei sonst noch alles erleben, erfährt der geneigte Zuhörer in einer Lesung von „Whisky für drei alte Damen“ mit der Autorin Minna Lindgren am 12. Dezember, 19 Uhr, im Felleshus, dem Gemeinschaftshaus der Nordischen Botschaften in der Rauchstraße 1. Lindgren, Jahrgang 1963, ist eine finnische Journalistin und Bestsellerautorin. Ihre Romane rund um das Altenheim „Abendhain“ werden von der finnischen Presse gefeiert und sind schon in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Minna Lindgren lebt in Helsinki. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Es wird um eine Anmeldung unter info.berlin@formin.fi gebeten.