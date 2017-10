Tschüss, Max! Flusspferdbulle verlässt Berliner Zoo

Tiergarten. Ein kleiner Flusspferdbulle erblickte am 23. November 2012 im Berliner Zoo das Licht der Welt: Max. Jetzt geht er auf große Reise und verlässt seine Heimatstadt Richtung Türkei.

Auf Empfehlung des Europäischen Zuchtbuchführers wurde der Izmir Wildlife Park in der Türkei als neues Zuhause für Max ausgewählt. Dort erwartet ihn Savannenlandschaft mit Zebras, Giraffen & Co. „Wir freuen uns, ein schönes neues Zuhause für Max gefunden zu haben“, verkündet Zoo- und Tierpark-Direktor Andreas Knieriem. „Er ist mittlerweile in ein Alter gekommen, in dem sich junge Flusspferdbullen allmählich von ihrer Gruppe lösen und eigene Wege gehen.“Max konnte sich in den vergangenen Wochen an die große Transportkiste gewöhnen und am 24. Oktober wurde er mit einer großzügigen Portion Heu und knackigen Äpfeln in die Box gelockt. Für die Verladung des rund eine Tonne wiegenden Hippopotamus’ auf einen Lkw kam ein spezieller Kran zum Einsatz. „Wir haben Max für seine Reise gut vorbereitet. Erfreulicherweise klappte das Verladen heute ohne Probleme“, erklärt der Zoologische Leiter des Zoo Berlins, Ragnar Kühne.Für die gleißende Sonne der Türkei ist Max ebenfalls gut gewappnet: Flusspferde verfügen über spezielle Drüsen, die eine Art körpereigene Sonnencreme produzieren. Nach dem Auszug des fünfjährigen Bullen leben noch vier Flusspferde im Zoo Berlin: Seine Eltern Kathi (42) und Ede (22) sowie die beiden Kühe Nicole (17) und Nala (6).