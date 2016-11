Kampf den Krampfadern

Schöneberg.

Auf dem 13. Berliner Gefäßtag in der Urania, An der Urania 17, am 26. November referieren Experten zu Vorbeugung und Therapie häufiger Erkrankungen wie Durchblutungsstörungen oder Krampfadern. Die Veranstaltung des Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg des Evangelischen Krankenhauses Hubertus und des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau beginnt um 10 Uhr. Nach Kurzvorträgen beantworten die Referenten ab 13 Uhr Fragen. Gäste können auch mit den Experten persönlich ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist frei; www.urania.de/13-berliner-gefaesstag